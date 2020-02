Mittlerweile hat der Beitrag rund 80'000 Likes und 7000 Kommentare. Tausende Userinnen und User haben sich bereits der Challenge gestellt – die meisten davon sind Teenager. Manche Weibo-User finden den Trend witzig und scherzen "Okay, gib mir einfach ein 10 Meter langes Kabel" oder "Sorry, ich habe Bluetooth-Kopfhörer". Andere weisen in den Kommentaren auf die Problematik solcher Challenges hin und darauf, wie verbreitet Fat-Shaming in China eh schon sei.

Nicht die erste üble Body-Challenge

Die Earphone-Waist-Challenge ist nicht der erste gefährliche Trend auf Social Media, der ein unrealistisches Körperbild propagiert. Bei der Collarbone-Challenge versuchten junge Frauen 2015 möglichst viele Münzen auf ihrem Schlüsselbein zu balancieren. Je dünner und hervorstehender der Knochen, desto mehr Münzen hatten Platz.