Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Schon mal was von Tragus, Helix oder Conch gehört? Sagt euch Upper Lobe, Daith und Snug was? Neinei, dabei handelt es sich nicht um Anatomisches oder Bandnamen, sondern um verschiedene Arten von Ohrpiercings. Und die tragen wir ab sofort wild miteinander kombiniert. So etwa: