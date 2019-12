Nach dem VSCO-Girl kommen nun die E-Girls. Der E-Girl-Style hat seinen Ursprung auf Tik Tok und ist unter den meistgesuchten Google-Begriffen des Jahres. In Finnland, Schweden und Norwegen verzeichnete der Style am meisten Klicks.

E-Girl kommt von "Electronic Girl", was bedeutet, dass sich E-Girls in erster Linie für ihren Online-Auftritt in Schale werfen. Der Style ist angelehnt an japanische Animes und Cosplay, aber auch an Emos und den Punk-Style der frühen Nullerjahre.