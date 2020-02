Share on Whatsapp

Wenn es um ihre Haare geht, ist Dua Lipa sehr, sehr experimentierfreudig: 2017, dem Jahr, in dem sie mit der Single "New Rules" zum ersten Mal auf dem ersten Platz der UK-Charts landete, mutierte die dunkelbraun-glänzende Wallemähne zu ihrem Signature Look. Es folgten Longbob, kinnlanger Bob, Mittelscheitel, Seitenscheitel, Blondierungen und Dauerwellen.

Auch bei den diesjährigen Grammys, zeigte sich die 24-jährige Sängerin auf dem roten Teppich mit (gewagter) gemittelscheitelter 90s-Hochsteck-Frise ...