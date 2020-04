Bürstenmassagen kennen wir vor allem unter der Dusche. Beim Dry Brushing – also bei der Trockenbürstenmassage – wird die trockene Haut vor dem Duschen geschrubbt. Was (noch) gewöhnungsbedürftig klingt, tun Stars wie Miranda Kerr, Gwyneth Paltrow oder The Organic Pharmacy-Gründerin Margo Matrone regelmässig: So schrubben sie ihren Körper schön und befreien ihn von abgestorbenen Hautzellen.

Dry Brushing wirkt wie ein sanftes Peeling, das die Poren reinigt und das Lymph- und Kreislaufsystem stimuliert – was wiederum den Entgiftungsprozess (byeeeeee, lästiges Jucken!) anregen und Cellulite mindern soll. Babyweiche Haut hat man danach sowieso.