Er nimmt Kontakt zu Toris Mitbewohnerin auf (wie genau er das hinbekommt, ist uns ein Rätsel). Diese hilft ihm, am folgenden Tag auf Toris Dach ein Dinner for One aufzustellen: Inklusive weissem Tischtuch, Rotwein und Blüemli. Die beiden prosten sich via Facetime zu und haben trotz Distanz ein romantisches Date. Cuuuute!

Hier ist die Story der beiden noch nicht zu Ende. Denn Jeremy belässt es nicht einfach beim Texten, er fragt Tori an Tag zwei per SMS , ob sie mit ihm auf ein Date gehen wolle. "Ja gerne", schreibt Tori. "Aber wo und wann? Wir stehen unter Quarantäne, lol. " Ihr Nachbar hat natürlich erneut einen kreativen Plan, wie das Date trotz Social Distancing klappen kann.

Quarantine Cutie (PART 2). Her name is @toricigs. She’s cute and kind and I’m so happy I met her. ##wholesome ##xyzbca ##nyc ##lovestory ##PlayByPlay

Am Ende des Videos steht Jeremy vor dem Spiegel und sagt "Okay, ich glaube es wird Zeit, dass wir unsere Beziehung auf das nächste Level bringen." Er stehe kurz vor der romantischsten Geste ever. Was genau er damit meint, erfahren wir in Teil drei, der wohl bald auf Jeremys Tiktok-Account erscheinen wird.

Hach. Love is eben würkli in the Air – Corona hin oder her.