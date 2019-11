Share on Whatsapp

1. Fake Lashes

Bambiaugen sind ein Must für jedes gelungene Drag-Make-up. Je grösser die Augen wirken, desto besser. Die Schweizer Dragqueen Paprika benutzt bei ihren Shows jeweils drei verschiedene Lashes, um die Wimpern zu stacken. "So nennen Dragqueens das, wenn sie mehrere Schichten übereinander kleben", verrät sie uns.

2. Baking

Die Make-up-Technik Baking stammt nicht etwa von Kim Kardashian, sondern aus der Drag-Szene. Damit während den Auftritten unter den heissen Scheinwerfern nur das Augen-Make-up glänzt, wenden Dragqueens die Technik an. Dabei wird Make-up auf die Haut aufgetragen und wirkt schliesslich unter einer Puderschicht ein. Auch "RuPaul's Dragrace"- Zweitplatzierte Naomi Smalls setzt bei ihren Looks auf die Technik.

3. Contouring

Laut der amerikanischen Dragqueen Hexxa ist Contouring alles – auch, wenn wir mittlerweile von der Technik abgekommen sind. Für eine Clubnight würden wir aber wieder einmal eine Ausnahme machen. Mit einem dunklen Contouringstift fährt Hexxa in Form einer drei an ihrer Stirn, den Wangenknochen und der Kieferpartie entlang und erzeugt so taufrische Konturen auf beiden Gesichtshälften.