Normalerweise postet Dove Cameron auf Insta glamouröse Red-Carpet-Pics oder witzige Making-of-Videos. Doch vor ein paar Tagen haben die knapp 40 Millionen Follower eine ganz andere Seite der 23-jährigen Schauspielerin kennengelernt. Ihre traurige, verletzliche, sehr private Seite.

"Das war das Lieblingsrestaurant meines Vaters, bevor er gestorben ist", schreibt Dove vergangenen Freitag zum Foto eines Diners in Los Angeles. Er habe ihr von dort aus oft mit Kaffee bekleckerte Postkarten nach Hause geschickt. Obwohl Dove mittlerweile schon seit neun Jahren in L.A. lebt, hat sie nie einen Fuss in das Resti gesetzt – bis zu jenem Freitag.

"Zwei völlig verschiedene Leben"

"Ich habe fast nichts mehr, das mich an meinem Vater erinnert – irgendwelche Beweise, das er überhaupt mal existiert hat. Es ist fast so, als wären mein Leben jetzt und mein Leben mit ihm zwei völlig verschiedene Leben – und ich glaube, ich habe das immer absichtlich getrennt, weil (...) es so weh tut", schreibt die Schauspielerin weiter. Ihr Vater nahm sich 2011 das Leben – da war sie gerade Mal 15 Jahre alt.

Eigentlich hatte Dove vor, am Ende ihres Posts noch etwas Positives zu schreiben, doch sie entschied sich dagegen: "Zurzeit habe ich nicht die Energie dafür. Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich meine traurigen Seiten immer verstecke. Mein Leben ist nicht happy. Es ist traurig, jeden Tag. Und ich bin es auch an den meisten Tagen, wenn ich ehrlich bin."