Fühlst du dich in der Hip-Hop-Szene als Feministin akzeptiert? In meiner Szene werde ich sehr akzeptiert – die Leute haben es satt, diskriminierende Raptexte zu hören. Es kommt immer darauf an, wo und von wem du wahrgenommen werden möchtest. Ich selbst würde beispielsweise nicht in einem Drake-Video auftreten wollen. Das ist mir zu mainstream und zu frauenfeindlich.

Dope Saint Jude, warum braucht es feministischen Hip-Hop? Passt das deiner Meinung nach überhaupt zusammen? Hip-Hop ist genial, aber die Szene wird dominiert von Männern, die mit Geld angeben, und von Frauen, die als Dekoration im Bikini tanzen. Das geht aber auch anders. Hip-Hop war schon immer aufklärerisch – wenn man über ein schwieriges Thema sprechen will, ist Rap ein gutes Medium. Ich bin eine Frau und coloured, das heisst, ich trage verschiedene Kulturen in mir, und gehöre damit mehreren Minderheiten an. Mit meiner Musik möchte ich meine Wahrheit erzählen.

Warum bist du den weiten Weg aus Kapstadt nach Bern zum queerfeministischen Hip-Hop-Festival gekommen? Um mich von Europäern bezahlen zu lassen und dann Land in Südafrika zu kaufen (lacht). Im Ernst: Euch geht es heute unter anderem deshalb so gut, weil grosse Teile unseres Kontinents vom Rest der Welt ausgebeutet worden sind. Es ist also nur fair, wenn ich etwas zurückhole. Es ist aber auch schön zu kommen, weil meine Fans mich weltweit verstehen – es fühlt sich also ein bisschen so an, als würde ich einen Teil meiner Familie besuchen. Ausserdem finde ich, dass die Leute in Europa noch ein bisschen mehr Power und Motivation brauchen, um sich zu trauen, auch in der Kunst für Gerechtigkeit zu kämpfen.

Was ist der Unterschied zwischen der queerfeministischen Szene in Südafrika und der in Europa? Wenn du coloured oder schwarz bist in Südafrika, kommst du mit hoher Wahrscheinlichkeit aus ärmeren Verhältnissen. Das heisst, du hast nicht so viel zu verlieren. In Europa sind die Leute privilegiert – sie riskieren viel mehr, wenn sie öffentlich sagen, was sie wirklich denken.

Du bist in sehr religiösen Verhältnissen aufgewachsen. Lässt sich das mit Hip-Hop und der Queerszene vereinen? Ja, auf jeden Fall. Für mich funktioniert das prima. Ich bin nach wie vor eine sehr spirituelle Person. Gott ist für mich aber nicht ein weisser Mann im Himmel, sondern eher eine Frau oder etwas in der Natur, vielleicht ein Baum. Unsere Wahrnehmung ist zu eingeschränkt, um Gott wirklich zu verstehen.