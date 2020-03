Share on Whatsapp

Der Schauspieler und Rapper hat in Sachen Mode einen Hang zum Exzentrischen. Er weiss aber immer ganz genau, wie weit er gehen kann.

Donald Glover – ihr kennt ihn vielleicht auch unter seinem Musikernamen Childish Gambino – hat das Glück, in jedem Outfit ziemlich gut auszusehen.

Donald liebt den Glam der 70s, trägt breite Revers und weit geschnittene Hosen, aber nie Krawatten und Socken – auch nicht zum Anzug. Seine Looks sind oft aus Seide, Samt oder Wildleder. Materialien, die einen Look sonst schnell mal unfreiwillig komisch wirken lassen.

Er kennt die Limits

Während seine berühmten Kollegen in ihren opulenten Gucci-Kluften manchmal etwas gar verkleidet daherkommen (Sorry, Harry Styles!), weiss der 36-jährige Schauspieler ganz genau, wie weit er gehen kann.

Nun ist ja nicht immer ganz klar, wem in so einem Fall denn wirklich die Ehre gebührt: dem Celebrity selbst oder seinem Styling-Professional. Donalds Looks sind der italienischen Stylistin Ilaria Urbinati zu verdanken, die auch Bradley Cooper und Rami Malek zu ihren Klienten zählt. Besonders bei Letzterem scheint man doch einen ähnlichen Stil wie bei Donald ausmachen zu können.

Wie auch immer, hier die 10 Beweise, dass Donald Glover alles tragen kann.