Eine aktuelle Studie aus Deutschland zeigt ganz klar: Frauen haben in allen Bereichen der Digitalisierung das Nachsehen.

Gefragt wurden über 20'000 Frauen und Männer zwischen 14 und 65, inwiefern sie Zugang zur digitalen Welt haben, wie sie sich darin bewegen , wie viel sie darüber wissen und wie offen sie der Digitalisierung gegenüber eingestellt sind. In allen vier Bereichen lagen die Frauen hinter den Männern . Ausnahmslos.

Karlie Kloss – US-Model und Gründerin von "Code with Karlie" – sagte schon vor Jahren: "Frauen haben nur dann die Möglichkeit, die Zukunft massgeblich mitzugestalten , wenn sie programmieren können. Es ist wichtiger denn je, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen Technologien entwickeln – denn sie beeinflussen die ganze Welt ."

Ähnliches Bild in der Schweiz

Das Bundesamt für Statistik misst seit 2017, wie kompetent Schweizerinnen und Schweizer im digitalen Bereich sind. Hier zeigt sich ein sehr ähnliches Bild: Ob Bildbearbeitung, Excel oder Internetskills – Schweizer Frauen liegen stets hinter den Männern.

Die Initiative D21 hat Ideen entwickelt, wie der sogenannte Digital Gender Gap verkleinert werden könnte: Erstens müssten Aus- und Weiterbildungsangebote entwickelt werden, die die Geschlechtergerechtigkeit auf dem Schirm haben. Also Angebote, die beispielsweise Rücksicht auf die teils verschiedenen Arbeits- und Lebenswelten von Männern und Frauen und den individuellen Wissensstand nehmen.

Frauen unterschätzen sich

Zweitens sollten Arbeitgeberinnen Frauen und Männer gleichermassen mit Laptops und Co. ausstatten und sicherstellen, dass alle wissen, wie damit umzugehen ist. Drittens sei es wichtig, dass schon bei der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften das Thema Gendergerechtigkeit eine Rolle spielt. Also beispielsweise darauf geachtet wird, dass der Anteil an männlichem und weiblichem Lehrpersonal ausgewogen ist.

In der Broschüre steht übrigens, dass Frauen auch in puncto Digitalisierung eher dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen, während Männer sie oft überschätzen. Hoffentlich dürfen wir es alle noch erleben, dass Männer ein bisschen selbstkritischer werden – und Frauen sich endlich mehr zutrauen.