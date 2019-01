25'000 US-Dollar: So viel ist die Vince Lombardi Trophy, die Siegestrophäe des Super Bowls, wert. Kommenden Sonntag werden die US-Footballer der L.A. Rams und die New England Patriots darum kämpfen. Aber egal welches Team die Trophäe beim 53. Super Bowl in Atlanta am Ende in den Händen halten wird: Das Spiel wird so oder so in die Geschichte eingehen.

Grund dafür sind Quinton Peron und Napoleon Jinnies. Die beiden Männer werden zwar nicht auf dem Spielfeld, sondern an der Seitenlinie stehen – feuern von dort aber als Teil der ansonsten weiblichen Cheerleader-Squad die L.A. Rams an. Quinton und Napoleon sind damit die ersten männlichen Cheerleader in der Geschichte des Super Bowl.

Dass diese Premiere die beiden in den Ausnahmezustand versetzt, wird auch auf Twitter deutlich: "Seit Sonntag wache ich immer wieder auf und glaube, das ist alles ein Traum. Aber es ist kein Traum … WIR FAHREN ZUM SUPER BOWL!!!!", schreibt Quinton.