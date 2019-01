Donté filmt sich zum Beispiel dabei, wie er zur Wii-Sports-Titelmusik, zu 2000er-Hits oder Songs von Rihanna, Jorja Smith und Travis Scott tanzt. Passend auf den Beat fügt er motivierende Worte (und viele, viele Emojis) ein. In seinen Videos vermittelt er Botschaften wie "Keep working for your dreams" (auf Deutsch: Arbeite an deinen Träumen) oder "You’re worth it" (Du bist wertvoll). Gegenüber "Buzzfeed" erklärte er: "Ich will, dass Menschen sich besser fühlen, wenn sie meine Videos schauen – weil das fehlt, besonders auf Social Media."

Pep Talks und Street Styles

Seit über einem Jahr dreht Donté die inspirierenden Tanz-Clips. Erst seit Silvester geht sein Account aber viral: Sein Video für den Start ins neue Jahr wurde so oft geteilt, dass es wohl auf jedem Handy auftauchte. Die Internet-Meme-Plattform 9GAG hat Dontés Tanzvideo auf Facebook gepostet, es wurde 3.2 Millionen mal geklickt. In der letzten Woche hat sich Dontés Followerzahl verdreifacht – mittlerweile hat der Account knapp 350’000 Abonnenten.