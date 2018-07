Share on Whatsapp

Dem Online-Shop Asos ist es wichtig, dass beim Shoppen niemand zu kurz kommt: Deshalb reicht das Angebot von Petite über Plus Size bis hin zu Schwangerschaftsmode. Es gibt sogar Kleider extra für grosse Brüste oder Schuhe für breite Füsse. Nun wird ein Jumpsuit im trendy Pastell-Batik-Look auf Twitter gelobt, der für Rollstuhlfahrerinnen gemacht ist – und festivaltauglich sein soll.

Wheelchair friendly clothing from a fashion forward brand! Bravo @ASOS 👏 let’s hope others follow! #pioneers #fashion #wheelchair #disability #asos https://t.co/OWpyQNHlJ2

Der Jumpsuit ist eigentlich ein Zweiteiler – er ist einfach anzuziehen, kann aber mit einem Reissverschluss im Hüftbereich zugezogen werden, damit ein Einteiler daraus entsteht. Für freie Hände können die Ärmel dank Gummizug beliebig gekürzt werden, ausserdem ist der Saum am Rücken länger, damit nichts verrutscht. Plus: Das Teil ist wasserdicht – denn Festivals können ja bekanntlich ins Wasser fallen.



Asos hat also wieder einmal mehr gemacht, als einfach nur schöne Klamotten zum Verkauf angeboten. Toll!