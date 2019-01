Seit Wochen dasselbe Bild: Ein getrocknetes, dünnes Pflänzchen mit fluffiger Blüte, eingestellt in eine schlichte Vase. Kommentare wie "OMG!", "So simple, but so beautiful", #diying", und haufenweise Likes, wenn es seinen Auftritt in den Profilen der Interior-Influencer hat: Pampasgras erobert gerade unsere Insta-Feeds.

#pampasgras

Zwar kann das Gras unter dem eigenen Hashtag bisher gerade mal 35.000 Fotos vorweisen, ist aber dank seiner unaufdringlichen Art (und dem täglich steigendem Zuwachs der ihn besitzenden Interior-Liebhaberinnen) auf dem besten Weg, Monstera und Eukalyptuszweige – mit über 900.000 Beiträgen unangefochten auf der Pole-Position der instagramable Interior-Pflanzen – aus unseren Vasen zu verdrängen.