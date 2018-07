Share on Whatsapp

Um uns abzukühlen trinken wir im Sommer intuitiv eiskalte Getränke – bewirken damit aber so ziemlich das Gegenteil: Um die Kälte zu regulieren, produziert der Körper zusätzliche Wärme. Wers also richtig machen will, schlürft im Sommer warmen Tee. Der bringt unseren Körper dazu, sich kreislaufschonend abzukühlen, bestätigt uns Naturheilpraktikerin Manuela Thoma. Sie weiss auch, welche Sorten während der Sommerhitze besonders helfen: