Parfüms riechen nicht nur fein: Sie sind auch wirkungsvolle Stimmungsmacher – wir haben euch Düfte für jeden Typ und für so ziemlich jede Lebenssituation herausgesucht.

An Depro-Tagen hilft Jasmin: Die weisse Blüte fördert das Selbstvertrauen. Bei Chanel Eau Tendre stehen neben Jasmin auch Grapefruit und Quitte für das Lebensmotto von Coco Chanel: "JederTag ist eine neue Chance."

Für: alle, die einen Roadtrip mit den BFFs planen.

Die Mandelnoten in Girl of Now Forever umhüllen uns beruhigend wie eine Umarmung vom Mami früher. Kombiniert mit Himbeere, Rose und Cashmeranholz sorgen diese Inhaltsstoffe zudem für ein erfrischendes Alles-ist-möglich Gefühl.