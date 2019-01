Auf der Suche nach der grossen Liebe wird geswiped, bis das Handy glüht. Dating-Apps schlagen unzählige Matches vor – und doch ist es schwierig, jemanden zu finden, der so richtig gut zu einem passt. Eine neue App soll jetzt jedem helfen, der das Swipen satt hat, aber trotzdem daten will. Bei Juliet gibts kein Wischen und keine Profile – man gibt nur seine sexuelle Orientierung und seinen Standort an.

Mit seiner App will Julian Alexander, ein 24-jähriger Programmierer aus den USA, den Dating-Dschungel aufmischen (siehe Insta-Post). Der Clue: Juliet schlägt dem User nur einen potentiellen Partner auf einmal vor – und jedem Match wird ein Ablaufdatum verpasst. Heisst also, das man den zugeteilten Partner nur so lange daten darf, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann soll man sein Match mit einem Fragebogen bewerten – durch künstliche Intelligenz liefert Juliet danach ein neuen, kompatibleren Partner. Der Kreislauf geht so lange weiter, bis die App den "perfekten Partner" gefunden hat.