Das New Yorker Fashionlabel Monse macht über 30 herzige Hunde aus dem Tierheim zu den Stars ihrer Kampagne.

Beim Anblick der neuen Kampagne des New Yorker Labels Monse wird uns warm ums Herz: Die Models posen darin mit 35 süssen Vierbeinern. Sie alle stammen aus Tierheimen in New York und suchen noch nach einem Zuhause – dank dieser Kampagne wahrscheinlich nicht mehr lange.

Das Design der Kollektion ist teils von der Hundewelt inspiriert: Spitze mit Tennisball-Muster, eine Clutch in Knochenform und Choker, die an Hundehalsbänder erinnern. Auch Pluto, der treue Gefährte von Micky Mouse, ziert einige Pullis und Cardigans, die in Zusammenarbeit mit Disney entstanden sind.

Der Erlös wird komplett gespendet

Erhältlich ist die Kollektion zwar erst ab nächsten Mai, eine kleine Auswahl von 10 Stücken gibts aber jetzt schon im Online-Shop. Und das beste daran: Der gesamte Erlös der ausgelesenen Teile geht an die sechs Tierheime, welche die herzigen Hundemodels zur Verfügung gestellt haben.

Schon von vornherein sei für Laura Kim und Fernando Garcia – das Designer-Duo hinter Monse – klar gewesen, dass die Kampagne Hunden in Not zugutekommen soll. “Bei Monse sind Hunde Familie – man sieht im Büro oft welche rumrennen”, so die beiden.