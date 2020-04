Die britische Influencerin Jessica Kellgren-Fozard weist darauf hin, gerade jetzt in unseren Instastorys an ein wichtiges Detail zu denken.

Jessica Kellgren-Fozard macht seit 2011 Youtube-Videos. Die pastellfarbig-abgematteten Clips der britischen Influencerin drehen sich allermeistens um Vintage-Fundstücke, LGBTQI+-Mythen – und um das Leben mit einer Beeinträchtigung. Jessica leidet von Geburt an an verschiedensten neurologischen Erkrankungen und ist seit der Primarschule gehörlos.

Die quirlige Britin macht daraus aber kein grosses Ding. Vielmehr versucht sie in ihren Videos all jenen, die ihr Schicksal teilen, Mut zu machen und Menschen, die keine Beeinträchtigung haben, ihren Alltag ein bisschen näher zu bringen.

Darum sind Untertitel jetzt besonders wichtig

Genau wie in ihrem aktuellen Instapost, in dem die Influencerin ihre 196'000 Followerinnen auf eine ziemlich wichtige Sache aufmerksam macht: Untertitel in Instastorys. "Ich möchte euch daran erinnern, auch eure Videos in den Instastorys zu untertiteln. Das hilft nicht nur Gehörlosen, sondern gibt auch Menschen mit Konzentrationsschwäche oder solchen, die eure Sprache nicht perfekt verstehen, die Chance, sich den Inhalt in Ruhe durchzulesen", so Jessica. Es gebe dafür zahlreiche Apps, die das übernehmen würden.