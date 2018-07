Gut, dass die Designerinnen des britischen Online-Shops Pretty Little Thing anscheinend auch wissen, wovon ich spreche. Sie haben vergangene Woche nämlich eine ziemlich schlaue Wunderwaffe gegen wundgeriebene Schenkel gedroppt: Anti-Chafing-Bands, also Anti-Scheuer-Bänder, die es in den Grössen XS bis XXL gibt – beziehungsweise gab. Die schwarzen Strumpfteile waren nämlich innerhalb eines Tages ausverkauft, wie "The Sun" berichtet. Beim Preis von 12 Franken auch kein Wunder.



Sexy Spitzen-Alternative



Falls ihr interessiert seid, die abgeschnittenen Leggingsreste aber zu unsexy findet: Der Brand Bandelettes bietet sexy Spitzen-Alternativen für 19 Franken an und liefert, wie auch Pretty Little Things, in die Schweiz. Warum ist da eigentlich noch niemand früher drauf gekommen?