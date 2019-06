Share on Whatsapp

Strandtuch, Badkleid, Buch und Kollegin sind schon mal am Start – aber habt ihr auch an ein paar Beauty-Helfer gedacht?

Endlich kann man wieder in die nächstgelegene Badi hüpfen, Sonne und Energie tanken. Steht die gepackte Badi-Bag auch schon bei euch bereit? Dann schaut doch mal nach, ob ihr auch alle wichtigen Beauty-Utensilien dabei habt. Langes Baden in Sonne und See tut zwar unserer Seele gut – unser Körper braucht bei UV-Strahlen und Hitze aber eine Extraportion Schutz und Pflege.