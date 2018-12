Share on Whatsapp

In der Beautybranche wirds nie langweilig: Ständig kommen neue Labels und Produkte auf den Markt, die für Begeisterungsstürme sorgen. Welche das aktuell sind, erfahrt ihr hier.

Drunk Elephant

Augustinus Bader

Gründer dieser Beauty Brand ist der deutsche Biomediziner und Stammzellenforscher Augustinus Bader. Damit fällt sie unter die so genannte "G-Beauty" – so werden international Brands von "German Doctors" genannt. Zunächst steckte er sein Wissen in Crèmes, auf die Dakota Johnson, Diane Kruger und jede Menge Influencer schwören. Als Kundin unterstützt man seine Stiftung und somit Behandlungen von Brandopfern.