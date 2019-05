Normalerweise sind auf den Werbebildern von Beautyprodukten junge Girls mit faltenfreier, leuchtender Haut abgebildet. Nicht bei dieser Beauty-Kooperation: Das Beauty-Label Incredible hat sich für seine bei Sephora gelaunchte Linie nämlich eine ganz besondere Partnerin ausgesucht: die 90-Jährige Baddie Winkle.

Die ist, seit ihre Urenkelin ein Foto von ihr im übercoolen Outfit postete, ein riesen Social-Media-Star mit knapp vier Millionen Followern. Ausserdem modelte sie bereits für den Beauty-Brand Urban Decay. In ihrer Insta-Bio schreibt sie "Stealing your man since 1928", also "Ich krall mir eure Männer seit 1928" – und genauso frech ist auch ihr knallbunter Gute-Laune-Look: