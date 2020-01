Der grosse Wow-Moment, etwa wie Lady Gaga in der märchenhaften, lavendelfarbenen Valentino-Robe an den letztjährigen Golden Globes, ist dieses Jahr ausgeblieben. Die Schauspielerinnen und Schauspieler gingen in ihrer Kleiderwahl keine grossen Risiken ein – und so blieben zwar die ganz üblen Modepannen aus, aufregende Fashionstatements aber leider ebenso.

Etwas ist jedoch aufgefallen: Ballonärmel hatten auf dem roten Teppich der Golden Globes ihren grossen Moment. Gleich mehrere Schauspielerinnen, darunter Olivia Colman, Zoey Deutch, Gwyneth Paltrow und Dakota Fanning, haben auf Roben mit voluminösen Ärmeln gesetzt. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack, was uns an den Oscars erwartet?

Unsere Top und Flops gibts unten.