Ein Modelkarriere strebte Maeva, in Miami geboren und in Paris aufgewachsen, eigentlich gar nicht an. Sie jobbte unter anderem in einem Club in Paris - bis sie an einer Party von einem Modelagenten entdeckt wurde. Ihr Runway-Debüt gab Maeva bei einer Show von Zadig & Voltaire, lief danach für zahlreiche Labels wie Jacquemus, Jil Sander, und Yohji Yamamoto mit und letzte Woche sogar zum ersten Mal an der London Fashion Week.