Auf der Suche nach grünen Oasen, in denen man der Grossstadt-Hektik entfliehen kann? Hier kommt unser Best-of der tollsten Parks und Gärten der Schweiz.

Lindengutpark in Winterthur

Merian Gärten in Basel

Die riesige Anlage ist botanischer Garten, historische Parkanlage und Erholungsraum in einem. Am Rand der Stadt befinden sich die Gärten, in denen besonders viele Blumen blühen. Speziell sind auch die denkmalgeschützten Gutshäuser und Nutzgärten mit seltenem Gemüse oder der europaweit grössten Schwertlilien-Sammlung. Der Park ist riesige 180’000 Quadratmeter gross.