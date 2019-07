Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Die Idee einer Schmuckkollektion, die "Erotica" heisst, und von nackten Kampagnenmodels in Szene gesetzt wird, hätte nach hinten losgehen können. Oder aber, sie ist so gut, dass man sich gar nicht sattsehen kann – wie im Fall von Schmuckdesigner Alan Crocetti, dessen Stücke schon auf dem Helmut-Lang-Catwalk und an Ezra Miller im "Playboy" zu sehen waren.

Die Schwarz-Weiss-Bilder der "Erotica"-Kampagne – fotografiert vom belgischen Star-Fotografen Pierre Debusschere – sind intim, sinnlich, ästhetisch. Anstatt sich für den Betrachter in sexy Posen zu werfen, sind die Models ganz bei sich. Völlig beiläufig tragen sie Alan Crocettis Schmuck – ein paar Silberringe hier, ein Statement-Ohrring da.