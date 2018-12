Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Von wegen in Hollywood schenkt man sich nur Luxus-Goodies wie Diamanten oder einen Porsche zu Weihnachten. Auch in Celeb-Kreisen war manches Präsent ein Fehlkauf.

Elle und Dakota Fanning

"Einer unserer Verwandten schenkte uns Kontaktlinsenflüssigkeit. Keine von uns trägt Kontaktlinsen", berichtete Elle in einem Interview vom Geschenke-Fail der Schauspieler-Schwestern.

Abbey Lee

Michael Phelps

"Meine Mutter hat mir mal eine Nachbildung des römischen Kolosseums geschenkt. Das Problem: Es ist zu gross und zu schwer, um es in meiner Tasche rumzutragen, funktioniert aber auch nicht als Briefbeschwerer. Trotzdem bringe ich es nicht übers Herz das Teil wegzuwerfen", so der US-Schwimmstar.

Lea Michele

John Legend

Bonnie Strange

Gut, sind die zwei nicht mehr zusammen. Denn Psaiko Dino, der Ex von Bonnie Strange, ist für ihr schlimmstes Weihnachtsgeschenk aller Zeiten verantwortlich: "Er hat mir drei Kerzen, die im Sale waren, in Grün gekauft und zwei Strohhalme mit Enten drauf, weil wir uns gegenseitig 'Ente' nennen", so Bonnie Strange zu "Promiflash" vor einigen Jahren.