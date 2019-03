Share on Whatsapp

Fast 20 Jahre lang fristete die Hüfthose ein Dasein in der Trash-Ecke. Diese Saison feiert die Lieblingshose von Britney, Xtina und Co. ein Comeback.

Kalte Nieren, Blasenentzündungen und dumme Sprüche wegen des sicht­baren Füdlispalts - Argumente gegen die tief sitzende Hose gab es genügend. Verstossen wurde die Hüfthose durch den Hosenbund, der im Zuge der Hipster-Ästhetik von American Apparel immer höher wurde.

Die längst vergessene Modesünde der Nuller­jahre feiert dieses Jahr ihr Comeback. Y/Project, Versace, ja sogar das französische Luxushaus Chanel schickte die Models an den Frühling/Sommer-19-Shows mit Nieren-Feinden über den Laufsteg. So auch Alexander McQueen, der den tiefen Hosenbund bereits 1994 als Erster auf dem Laufsteg gezeigt hatte, ehe ihn Stars wie Madonna in den Mainstream einführten.