In den 90er-Jahren war die knautschige Tasche in Halbmond-Form das Must-Have unter den Accessoires. Deuten wir die Streetstyle-Zeichen richtig, könnte die Hobo Bag schon bald ein Revival feiern.

Hobo Bags haben ihren Namen von den kleinen Bündelchen, die Wanderarbeiter (auf englisch "Hobos") an einem Stock hängend auf den Schultern von einem Ort zum nächsten schleppten. Ende der 60er-Jahre war die Tasche bei den Hippies angesagt, die ersten Designerteile folgten kurz darauf.

Jackie Kennedy hatte ihr ganz eigenes Modell

Gucci brachte Ende der 1960-er Jahre die "Jackie Hobo", eigens für Jackie Kennedy-Onassis kreiert, auf den Markt. Eine chice, reduzierte Version mit abgerundeten Ecken und Tragriemen. Die Hobo Jackie passte einfach wahnsinnig gut zu Kennedys gehobenem Bohemian-Style mit sloppy Hosen, V-Neck-Pullis und Mokassins.

Als Gucci 1994 Tom Ford als Creative Director anheuerte und damit aus dem angestaubten Modehaus ein Hype-Label machte, erweckte dieser die Hobo Bag wieder zum Leben. Zusammen mit der damals noch unbekannten Stylistin Carine Roitfeld, der späteren Chefredaktorin der französischen "Vogue", brachte er sexy Kollektionen mit Samthosen und bis fast zum Bauchnabel aufgeknöpften Satin-Blusen auf den Laufsteg. Die Tasche zum Look: eine für die 90er-Jahre upgedatete Version der Gucci Hobo Bag – etwas kleiner, aus Canvas und mit Gucci-Logo-Muster. Ab diesem Moment war die Hobo Bag etwa 10 Jahre der Liebling von Celebs wie Kate Moss, Liv Tyler, Gwyneth Paltrow oder Sienna Miller und wurde dutzendweise kopiert.

Das nächste Comeback?

Nun, 2019, nimmt zwar der Baguette-Trend (Fendi, Saud, By Far) langsam wieder ab, die Lust auf eine kleine, praktische Tasche für unter den Arm bleibt aber. Auf Vintage-Portalen wie Rebelle, Vestiare Collective und The Real Real werden die Hobos momentan als "trending products" bezeichnet. Und auch an der Copenhagen Fashion Week sah man schon Influencerinnen wie Veronika Heilbrunner, Alexa Chung oder Babba C. Rivera mit einer Hobo-Tasche. Ob Gucci schon bald die zweite Neuauflage des Hobo Bags rausbringt? Wir wären nicht überrascht.