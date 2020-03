Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Das viele Händewaschen und -desinfizieren hat zur Folge, dass sich die dünne Haut am Handrücken rau anfühlt, juckt und im schlimmsten Fall aufreisst. Damits nicht soweit kommt: Die Handpflege-Favoriten der Friday-Redaktion.

Wild Argan Oil Hand Cream von The Body Shop

Fr. 9.95 von The Body Shop

"Diese vegane Handcrème von The Body Shop zieht dank ihrer leicht gelartigen Textur schnell ein und weckt bei mir Ferienerinnerungen. Denn das Arganöl darin stammt aus einer marokkanischen Frauenkooperative an der südlichen Atlantikküste. Als ich vor ein paar Jahren mit Friends einen Roadtrip durch Marokko machte, haben wir eine Kooperative ganz in der Nähe besucht und uns von einer Berberfrau erklären lassen, wie das pflegende Öl von den Früchten des Arganbaums ins Fläschli kommt." Gloria Karthan, Redaktorin & Online-Blattmacherin