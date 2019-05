Harvey Weinsteins Ex-Frau, Georgina Chapman , zeigte sich das erste Mal an einem öffentlichen Anlass – seit Herbst 2017, als Weinstein von zahlreichen Frauen wegen sexuellen Übergriffen beschuldigt wurde. Die 43-jährige Designerin kam in einem eigens entworfenen Traumkleid von Marchesa.

3. Kims "Wet Dress" war Muglers erstes Design seit 20 Jahren

Kim Kardashian kam in einem hautengen, fleischfarbenen Latexkleid von Thierry Mugler – an sich nichts Weltbewegendes. Doch das Minikleid mit den unzähligen Tropfen – übrigens von Sophia Lorens Wet Look in "Boy on a Dolphin" inspiriert – ist seit 20 Jahren das erste neue Design von Mugler.