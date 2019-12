Auf Insta gibt es einen neuen gruseligen Beauty-Trend: die sogenannten "Devil Lips". Wir haben bei einer Schweizer Schönheitsklinik nachgefragt, was sie vom Look halten.

"Man muss nicht jedem Trend hinterherrennen"

Das Internet ist gespalten: Die einen feiern den Trend ab, die anderen sind schockiert. Weitere halten die Devil Lips für fake und glauben, dass es sich bei dem Trend nur um Photoshop handelt. Wir haben bei der Schweizer Klinik Skinmed für plastische und ästhetische Chirurgie nachgehakt.

Dr. Felix Bertram sagt: "Es ist auf jeden Fall möglich, Lippen so aufzuspritzen, dass sie den wavy Look erhalten. Das ist also sicher nicht bloss ein Photoshop-Trend." Zur Anwendung kämen die Devil Lips in Bertmans Skinmed-Klinik allerdings nicht. "Man muss nicht jedem Trend hinterherrennen. Schliesslich wollen wir unsere Kundinnen und Kunden nicht wie Freaks aussehen lassen – und unsere Klinik soll seriös bleiben", sagt der Experte auf Anfrage.

Welcher weirde Schönheitstrend wohl als nächstes folgt?