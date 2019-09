Bald ist die Grippezeit wieder im Anmarsch. Habt ihr euer Hand-Desinfektionsmittel schon griffbereit? Falls ja, schlechte Nachrichten: Der alkoholbasierte Glibber kann echten Grippeviren nämlich nicht viel anhaben. Und das, obwohl in jeder Arztpraxis und jedem Spital Desinfektionsmittel-Spender an der Wand hängen.

Aber wie bekommt man denn nun die fiesen Grippeviren von den Händen? Die japanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raten zu folgender Blitz-Methode, die viel effektiver als Desinfektionsmittel sei: Hände einfach 30 Sekunden lang mit warmem Wasser und antibiotischer Seife gründlich waschen, indem man sie aneinander reibt. Das wars auch schon.

Laut Bundesamt für Gesundheit schützt eine rechtzeitige Grippeimpfung zwischen Oktober und November übrigens immer noch am besten vor einer Ansteckung – nämlich bis zu 60 bis 80 Prozent. Bei gesunden jungen Erwachsenen sogar bis zu 90 Prozent. "Tritt dennoch eine Grippe auf, so sind die Symptome oft abgeschwächt und schwere Komplikationen seltener", schreibt das BAG. Jedes Jahr sterben rund 1500 Menschen in der Schweiz an den Folgen der Grippe.