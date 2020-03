Dieser beliebte Apothekerspray ist sanft zur Haut. Zudem eignet sich der in Wien hergestellte Hand Sanitizer für die jetzige Situation besonders: "Wir arbeiten bei unserem Apothekerspray als Basis mit hochprozentigen Bio-Alkohol in Kombination mit antibakteriellen und antiviralen ätherischen Bio-Ölen Thymian, Zimt oder Nelke", so der Hersteller.



Apothekerspray von Saint Charles Fr. 11.80 auf lunear.com oder direkt bei Saint Charles bestellen.