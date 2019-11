Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Der jährliche Gschänkli-Stress rückt immer näher. Wir zeigen, an welchen Messen sich Earlybirds jetzt schon mit aussergewöhnlichen Geschenken eindecken können.

Designgut in Winterthur

Ein Beitrag geteilt von Wir sind DESIGNGUT (@designgut) am Apr 18, 2019 um 8:39 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Wo: Im Casinotheater in Winterthur

Wann: 31. Oktober bis am 3. November

Die Designgut wurde 2010 ins Leben gerufen und hat sich seither zu einer festen Grösse in der Schweizer Designszene entwickelt. Themen wie Nachhaltigkeit und lokale Produktion werden unter den Ausstellern gross geschrieben. Die Messe gibt rund 20 jungen Schweizer Designerinnen und Designern die Chance, sich und ihre Werke kostenlos im Gewerbemuseum in Winterthur zu präsentieren.

Blickfang in Zürich

Ein Beitrag geteilt von WIR SIND DIE BLICKFANG! (@blickfang.official) am Jul 29, 2019 um 6:25 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Bei den an der Blickfang ausgestellten Produkten handelt es sich ausschliesslich um unabhängig produzierte Stücke aus der Schweiz und Europa. Unabhängig bedeutet: Die Designerinnen und Designer begleiten ihre Entwürfe von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt selbst.

An der Blickfang gibt es etwa Beton-Lampenschirme und Schalen von Betonist aus Basel oder Etageren aus Secondhand-Tellern, geschmückt mit goldenen Tierfiguren von Kitschi aus der Nähe von Bern.

Wann: 22.-24. November

Wo: In der Stage One Halle in Zürich

Eintritt: Online Fr. 23.– und regulär Fr. 25.–