Was Stars wie Madonna und Gwen Stefani in den späten 90ern stolz betonten, galt während der letzten Jahre als Fashion-No-Go: Nachdem Bauchtaschen, Micro-Sonnenbrillen und XL-Creolen bereits ihr Revival feierten, erweckte Donatella Versace vergangene Woche den hervorblitzenden Tanga wieder zum Leben. Das schwarze Höschen mit goldenen Medusa-Details links und rechts war Teil von Bella Hadids glänzendem Look auf dem Catwalk in Mailand.