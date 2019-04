Mit Gedenk-Posts von Freunden und Partnern, die ihre Liebsten an Aids verloren haben, setzt "The Aids Memorial" ein Zeichen gegen das Vergessen. Die Geschichten gehen unter die Haut.

Es sieht aus wie ein riesengrosses Fotoalbum – fröhliche Gesichter junger Männer, Frauen, ein paar Jugendliche, wenige Kinder. Die porträtierten Personen sind alle an Folgen von Aids gestorben.

Auf dem Insta-Account The Aids Memorial erinnern Partner, Freunde, Väter, Mütter, Brüder und Schwestern an ihre Liebsten, die den Kampf gegen die Immunkrankheit verloren haben. Es sind "Stories of Love, Loss and Rememberance", also Geschichten über Liebe, Verlust und das Gedenken, wie es im Account-Beschrieb heisst.