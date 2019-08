Die App Depop ist in aller Munde. Was du über die Second-Hand-Plattform wissen musst, erfährst du hier.

Depop ist mittlerweile eine der beliebtesten und meistgenutzten Online-Marktplätze für Secondhand- und Vintage-Kleidung weltweit – auch in der Schweiz gewinnt die Plattform immer mehr an Popularität . Gemäss der Plattform sind 90 Prozent der über 15 Millionen aktiven Nutzer unter 26 Jahre alt.

Tipps und Tricks

Die Depop-Sprache

Bratz: In den 2000er-Jahren gabs gleichnamige, barbie-ähnliche Puppen (dt. "Gören"). Signifikant für deren Look waren ein übertriebenes Make-Up, farbige Strähnen und Cargo-Pants, kombiniert mit Buffalos.

Y2k: engl. "Year Two Kilo", also das Jahr 2000. Unter diesem Begriff findet man zum Beispiel tiefsitzende Jeans oder Croptops mit Tribal-Print.

Tags generieren der Verkäuferin oder dem Verkäufer mehr Aufmerksamkeit. Viele Shop-Inhaber fügen Tags in der Produktbeschreibung ein, die den Stil des Artikels beschreiben. Wenn in der Suchanfrage eines der getaggten Wörter vertreten ist, findet man alle vorhanden Artikel zu diesem Stil.

Top-Sellers

In Olivia Pudelkos Bio steht "Nostalgic Glamour" . Sie ist eine Künstlerin und Schuhdesignerin aus London . Ihr einzigartiger Stil spiegelt sich in ihrem Shop wieder. Dieser reicht von Wild-West-Cowgirl bis zu Renaissance . Ab und zu sind auch eigens von ihr designte Teile dabei. Damit hebt sie sich definitiv von anderen Shops ab.

Wie alles begann

Im Jahr 2011 kam Simon Beckermann, dem Co-Gründer des italienischen Kultur- und Design Magazins "Pig", die entscheidende Idee. Er dachte sich, dass die Community, die über "Pig" vernetzt war, möglicherweise auch Interesse am Tausch von Ideen sowohl als auch von Produkten haben könnte, und setzte diese Idee in die Tat um – die Geburtsstunde von Depop. Seit 2016 ist die ehemalige Groupon-Managerin Maria Raga CEO des Unternehmens. Inzwischen hat Depop, mit Sitz in London, ebenfalls Büros in Mailand und New York.