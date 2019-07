Share on Whatsapp

Das Konzentrierte

The carefree deodorant, ca. Fr. 14.- von Nuud

Das gehypte Nuud-Deo wurde mir monatelang auf Insta gesponsert, dann drückte mir eine begeisterte Freundin eine Tube in die Hand. Nach einer Umgewöhnungsphase lieb ichs jetzt auch. In der Zuckerrohr-Tube steckt nämlich eine hochkonzentrierte Creme ohne Eigengeruch, von der man sich höchstens eine erbsengrosse Menge unter die Achseln reibt. Erst täglich, später dreimal wöchentlich – was Nuud sehr ergiebig macht. Gloria Karthan, Redaktorin