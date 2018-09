Die US-Metropole Denver ist in den Köpfen von Reisenden nicht gerade als eine sehr anziehende Destination abgespeichert. Spontan fällt einem die 80er-Serie "Der Denver-Clan" ein – mehr aber auch irgendwie nicht. Und so interessierten sich lange Zeit nur wenige für die ehemalige Goldgräberstadt. Sie war lediglich eine Station auf der Durchreise in die gewaltige Natur Colorados. In den vergangenen Jahren hat sich aber einiges getan: Die Hauptstadt Colorados lockt immer mehr junge Leute an – und das nicht bloss wegen der Legalisierung von Cannabis.

Relaxtes Grossstadt-Feeling

Als ich in der "Mile High City" ankomme, wird mir schnell klar, weshalb die Stadt den Imagewandel geschafft hat. Statt auf stickige Stadtluft und Beton-Einöde treffe ich auf eine autofreie Innenstadt und weites Grün gleich vor der Stadtgrenze. Denver hat all das, was sich junge Leute von einer Grossstadt wünschen – nur ohne Hektik, überwältigende Menschenmassen und Lärm. Die Stadt inspiriert, ohne mich mit Eindrücken zu erschlagen. Warum Denver mehr als bloss einen Zwischenstopp wert ist, habe ich für euch zusammengefasst:

Schrill, bunt, kreativ

Im Kirkland Museum of Fine and Decorative Art ist jeder Raum einem Kunststil gewidmet. Das Museum ist mit Gemälden, Möbeln und Deko geradezu vollgestopft – ein wenig kommt man sich vor wie im schrillen Zuhause eines Kunstsammlers. Weitere Highlights sind das Denver Art Museum und der Rino District, in dem Street-Art-Fans auf ihre Kosten kommen: Das aufstrebende Künstler-Viertel strotzt vor Farbe und Kreativität.