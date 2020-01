Denim, der Material-Klassiker, kommt diesen Sommer wieder ganz gross raus. Besonders Full-Denim-Looks, also mehrere Denim-Pieces in einem Outfit vereint, waren in vielen Frühlingskollektionen zu sehen, etwa bei Celine oder Bottega Veneta. Wir zeigen euch drei schöne Denim-Teile – und was dazu passt.