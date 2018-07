Share on Whatsapp

Warum die blutrünstigen Biester stechen und wie sich Stiche vermeiden lassen, lest ihr hier.

Sommerzeit, Mückenplage: Wenn man Pech hat, kann ein Stich zur Grösse einer halben Aprikose anschwellen. Wie sich das vermeiden lässt, verraten wir euch in unserem kleinen Mücken-Guide.

Wer sticht?

Was passiert bei einem Stich genau?

Das Mückenweibchen sticht vor allem in der Dämmerung und nachts. Es sucht sich einen Wirt, setzt sich auf der Haut auf eine freie Stelle, worunter es ein Blutgefäss geortet hat. Es wartet einen Moment, um sicher zu sein, dass es nicht bemerkt wurde. Dann setzt es den Rüssel an und seine stechend-saugenden Mundwerkzeuge bohren sich tief ins Fleisch. Gruslig, sagt ihr? Es kommt noch dicker: Während des Saugens injiziert die Mücke mit ihrem Speichel das Protein Histamin. Dieser Stoff hemmt die Blutgerinnung und verursacht als Nebenwirkung den bekannten Juckreiz.

Wer wird gestochen?

Der Mythos, dass Mücken Menschen mit "süssem" Blut lieber stechen, hält sich hartnäckig. Fakt ist: Mücken suchen sich den Weg des geringsten Widerstands. Will heissen, sie bevorzugen Menschen mit dünner Haut und wenig Körperbehaarung. Das sind vor allem Kinder und Frauen. Mücken mögen ausserdem hohe Körpertemperaturen, was ebenfalls Kinder, aber auch schwangere Frauen betrifft. Sie lieben zudem: Das CO2 im menschlichen Atem und den Geruch von Schweiss.

Wie vorbeugen?

Wer sich in Wäldern und in der Nähe von stehenden Gewässern aufhält (idealen Mückenbrutstätten!), sollte lange Hosen und langärmlige Pullis tragen. Mückensprays wie Antibrumm, Kik oder Anti-Insect Forte haben in einem Kassensturz-Test sehr gut abgeschnitten und hielten Mücken unter strengen Testbedingungen fünf Stunden fern. Komplett wirkungslos dagegen sind viele anderen Mückensprays, sowie Duftkerzen und ätherische Öle. Das gute alte Moskitonetz ist noch immer die wirksamste Waffe gegen Mücken.