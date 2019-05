Dehnen beim Yoga oder Pilates? Ein alter Hut. Neu ist hingegen der Workout-Hype, der gerade aus den USA zu uns hinüber schwappt: das Assisted Stretching. Beim assistierten Dehnen werden dort Muskeln von Trainern "long and lean" gezogen.

Von vielen unterschätzt

"Stretching an sich ist natürlich nichts Neues – aber viele unterschätzen die Wirkung komplett", sagt Tanzpädagogin und Choreografin Sabine Schindler. In ihrem Zürcher Studio bietet sie Stretching-Kurse an, in denen mit Hilfsmitteln wie Blöcken und Gurten jeder selber dehnen darf. Gründe, warum wir uns regelmässig dehnen sollten, gibts jedenfalls genug: