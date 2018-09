Ein komplettes Restaurant mieten, um zu zweit im Kerzenlicht Spaghetti zu essen? Klingt ganz nach einem Date, das sich Drake einfallen lassen könnte. "E News" zufolge liess der 31-jährige Rapper das komplette RPM Italian in Washington D.C. schliessen, um dort ungestört mit Model Bella Harris den Abend zu verbringen. Nach ihrem Dinnerdate verliessen die beiden das Lokal angeblich turtelnd und kehrten am nächsten Abend mit Freunden in das Restaurant zurück. Das Pikante daran: Bella ist erst 18 Jahre alt. Bereits 2016 teilte Bella auf Instagram Fotos, die sie zusammen mit Drake zeigen. Darunter auch eines auf seiner "Summer Sixteen"-Tour – als sie selbst erst zarte 16 Jahre alt war. Der Altersunterschied fiel sofort auf, die Follower witzelten in den Kommentaren: "Ich wusste gar nicht, dass Drake eine Tochter hat!" Wenig später modelte sie dann im Badeanzug für sein Label Ovo. Bella Harris und Drake kennen sich vermutlich aus dem Musik-Biz – R'n'B-Produzent Jimmy Jam ist Bellas Vater.

Bella schloss im Juni die High School ab und posierte bereits für Calvin Klein, Guess und Fenty (das Label von Drakes Ex-Flamme Rihanna – awkward). Erste Gerüchte um eine Beziehung zwischen dem Model und dem Rapper entstanden letzten Monat: Ende August schrieb sie "No place I’d rather be" (auf Deutsch etwa: "Kein Ort, an dem ich lieber wäre") unter ein sehr, sehr, sehr vertrautes Kuschelpic mit dem 13 Jahre älteren Musiker.

Doch nun bestreitet Bella unter einem Selfie das romantische Dinnerdate: "Ich muss da was klarstellen: Ich habe in letzter Zeit nicht in Washington D.C. gegessen. Ich habe gearbeitet – und zwar in NYC."