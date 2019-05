Share on Whatsapp

Tanktops sind diesen Frühling die Antwort auf weisse T-Shirts und Bodys, die in den letzten Jahren die Go-to-Kombi zu Jeans waren.

Schon in den Fifties haben Hollywood-Helden wie James Dean und Marlon Brando das Tanktop berühmt gemacht. Frauen entdecken es erst in den 90ern für sich. Gwen Stefani etwa trug das ursprüngliche Unterhemd zu Combat-Hosen, Cindy Crawford in einer Pepsi-Werbung von 1992.