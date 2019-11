Share on Whatsapp

Das Online-Portal Lyst ist eine globale Suchmaschine für Mode-Artikel weltweit. Jedes Jahr wird eine Übersicht der meistverkauften Artikel preisgegeben. Dieses Jahr haben es folgende Pieces in die Top 10 geschafft...

The Pouch von Bottega Veneta

Courtesy of Bottega Veneta

Über 10'000 Mal pro Monat wurde das Taschen-Modell "The Pouch" vom italienischen Label Bottega Veneta online geklickt. So gut wie jeder Promi oder Influencer besitzt sie. Mit dabei ist laut Lyst das Topmodel Rosie Huntington-Whiteley, die die Pouch in nur drei Monaten 39 Mal auf Instagram gepostet hat.