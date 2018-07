Der Chefdesigner beim Pariser Modehaus Maison Margiela hält offenbar nichts von Digital Detox – das hat er bei seiner AW18-Couture-Show am Mittwoch in Paris bewiesen. John Gallianos Kollektion, die unter dem Titel "Nomadic Glamour" den aktuellen Lifestyle der Millenials verkörpern soll, war vollgepackt mit technischen Gadgets.



TV auf dem Rücken, Smartphone am Bein



In einem Podcast, der vorab an die Gäste verschickt wurde, erklärt Galliano das Konzept der Show: "Wir sind heute alle Nomaden, die mit ihren iPhones und iPads quasi verwachsen sind. Wir sind Neo Digital Natives." Übersetzt in Maison-Margiela-Fashion-Teile bedeutete das: VR-Headsets auf dem Köpfen, TV-Geräte auf den Rücken – und Smartphones an den Schuhen der Models. Was es eben so braucht, um in einem digitalen Nomaden-Stamm mithalten zu können.