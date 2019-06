So schön die Ohrringe oder Halsketten in Fashion-Kampagnen auch sein mögen: Der Job der Schmuckdesignern bleibt undankbar. In vielen Fällen bleiben sie hinter ihrer Arbeit komplett anonym. Dies ist bei Marco Panconesi der Fall: Der Italiener wurde von Rihanna beauftragt, die ersten Schmuckstücke für ihr neues Modelabel zu entwerfen – und so gut wie nirgendwo fällt oder steht sein Name.

Auf Instagram teilte Marco vor Kurzem ein Bild von sich und Riri, wie beide gemeinsam auf einer Couch sitzen und am Fenty-Projekt tüfteln.